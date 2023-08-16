Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gemlik Körfezi'nde uçamayan martı dalgıç polisler tarafından kurtarıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde dalgıç polisler tarafından bulunan ve uçamayan martı, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemlik Körfezi'nde uçamayan martı dalgıç polisler tarafından kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde dalgıç polisler tarafından bulunan ve uçamayan martı, bakımları yapıldıktan sonra doğaya salındı.

        Gemlik Körfezi'nde devriye görevi yapan Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, denizde uçamayan bir martı olduğunu fark etti.

        Ekipler, martıyı alarak karaya çıkardı. Yapılan kontrollerde martının herhangi bir problemi görülmedi.

        Sualtı Grup Amirliği Şubesinde dalgıç polisler tarafından kurutulan ve gerekli bakımları yapılan martı, tekrar doğaya salındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
        Bursa'da trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
        Bursa'da tarla fareleri tarım alanlarında zarara neden oldu
        Bursa'da tarla fareleri tarım alanlarında zarara neden oldu
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Samet Baltacı'yı...
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Samet Baltacı'yı...
        Bursa'da, aranan şüphelilere operasyon: 21 gözaltı
        Bursa'da, aranan şüphelilere operasyon: 21 gözaltı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik şafak operasyonunda 2...
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik şafak operasyonunda 2...
        Marmara ve Kahramanmaraş depremlerinde görev alan arama kurtarma görevliler...
        Marmara ve Kahramanmaraş depremlerinde görev alan arama kurtarma görevliler...