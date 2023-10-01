Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Salon:Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Bahar Toksoy Guidetti, Çağla Akın, Salas, Bengisu Aygün, Canzian, (Duru Aksu, Hilal Kocakara, Pelin Eroktay, Demixova, Efimova)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Loda, İlayda Uçak, Nicoletti, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Çağla Salih, (Selin Adalı, Ayşe Curuk, Özge Nur Çetiner, Firdevs Kiremitci)
Setler: 25-23, 25-13, 18-25, 19-25, 9-15
Süre: 131 dakika (30, 26, 29, 29, 17)
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