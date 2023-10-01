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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:58
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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
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        Salon:Cengiz Göllü

        Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

        Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Bahar Toksoy Guidetti, Çağla Akın, Salas, Bengisu Aygün, Canzian, (Duru Aksu, Hilal Kocakara, Pelin Eroktay, Demixova, Efimova)

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Loda, İlayda Uçak, Nicoletti, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Çağla Salih, (Selin Adalı, Ayşe Curuk, Özge Nur Çetiner, Firdevs Kiremitci)

        Setler: 25-23, 25-13, 18-25, 19-25, 9-15

        Süre: 131 dakika (30, 26, 29, 29, 17)

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