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        Bursa'da taksiye ardından yayalara çarpan minibüs sürücüsü kaçtı

        Bursa'da ticari taksiye ardından da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı, kazada hamile kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 01:51 Güncelleme: 23.10.2023 - 02:07
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        Bursa'da taksiye ardından yayalara çarpan minibüs sürücüsü kaçtı
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        Bursa'da ticari taksiye ardından da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı, kazada hamile kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 BH 040 plakalı minibüs, Hasan M. idaresindeki 16 T 0032 plakalı ticari taksiye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, kaldırımda yürüyen aynı aileden Hannan Sido, Feyzi Sido ile Zeynep Süleyman'a çarptı ve yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

        Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafasından yaralı olduğu görülen minibüs sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

        Kazada takside bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir yolcu ile yayalar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

        Yaralılardan Zeynep Süleyman'ın hamile olduğu, sağlık durumunun yapılan kontrollerin ardından belirleneceği öğrenildi.

        Kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

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