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        Bursa Günlüğü Hikaye Yarışmasının ödül töreni düzenledi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Lozan Mübadelesi'nin 100. yılı anısına düzenlenen hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:01
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        Bursa Günlüğü Hikaye Yarışmasının ödül töreni düzenledi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Lozan Mübadelesi'nin 100. yılı anısına düzenlenen hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Lozan Mübadelesi’nin 100. Yılı anısına tertip ettiği 'Bursa Günlüğü’ hikâye yarışmasının ödül töreni Mudanya’da gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Balkanlardan göç etmek zorunda kalan insanları konu edinen bir hikâye yarışması düzenlediklerini belirtti.

        Yarışma vesilesiyle Bursa’ya göç eden Balkan Muhacirlerinin hayat hikâyelerini ve mücadelelerini tekrar gündeme getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Aktaş şunları kaydetti:

        “İsyanlar, Balkan savaşları, 1. Dünya savaşı, Lozan Mübadelesi, asimilasyonlar derken Balkanlardan, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin muhtelif yerlerine soydaş ve kardeşlerimiz göç etmek zorunda kaldı. Yakın zamana kadar da baskı ve zulümlere dayanamayan kardeşlerimizin göç etmek zorunda kaldığını sizler daha iyi biliyorsunuz. Zira nice hatıra dinlediniz, belki de nice hadiseye şahit oldunuz. İnsanın doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda kalması ve o ülkeye de pasaportla gitmesi ne kadar hazin."

        Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere Alinur Aktaş tarafından ödülleri verildi.

        Törende Saadet Küçük yazdığı "Hayal Meyal" hikayesiyle birincilik, Oğuz Mutlu "Avni Muradi" eseriyle ikincilik, Seval Özdemir ise "Kebikeç" isimli hikayesiyle üçüncülük ödülünü aldı.

        Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş mübadil dernekleri ve siyasi parti temsilcileri ile dereceye giren yarışmacılar ve aileleri katıldı.

        Program toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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