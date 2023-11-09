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        Bursa'da 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesinde "çürük" binaların yıkımı tamamlandı

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı yeni imar planlarının hak sahipleri tarafından olumlu görüş vermesi üzerine başlatılan "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi"nde yıkım sürecinin tamamlanmasıyla yeni binaların yapımına başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:36
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        Bursa'da 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesinde "çürük" binaların yıkımı tamamlandı
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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı yeni imar planlarının hak sahipleri tarafından olumlu görüş vermesi üzerine başlatılan "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi"nde yıkım sürecinin tamamlanmasıyla yeni binaların yapımına başlanacak.

        Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki "1050 Konutlar" bölgesinde geçen temmuz ayında kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarında sona gelindi.

        Yıkılan binalardaki beton eksikliği ve demirdeki kalitesizlik hem yüklenici firma yetkililerini hem de mülk sahiplerini şaşırtırken, yeni konutların tesliminin 20 ay içinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

        Projeyi gerçekleştirecek firmalardan Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dün itibarıyla kentsel dönüşüm bölgesindeki faaliyet için ruhsat aldıklarını söyledi.

        Bölgede hafriyat çalışmalarına başladıklarını anlatan Bakgör, "Kısmet olursa Akpınar Mahallesi'nde Bakyapı'nın sorumluluğunda olan 59 bloğun dönüşümünü gerçekleştirmeyle ilgili bismillah diyeceğiz." dedi.

        Bakgör, yaklaşık bin 200 konut sahibiyle anlaşma sağladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Yüzde 100 uzlaşıyla yola çıkmış olduk. Bugün sabah itibariyle kentsel dönüşümle ilgili yasada yeni düzenlemeler yapıldı. Son halini almış durumu Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu da tahmin ediyorum kentsel dönüşüm süreciyle ilgili olarak daha farklı zaman açısından ivme kazandıracak bazı düzenlemeler getiriyor. Bununla birlikte biz 1050 Konutlar'da yapacağımız projede hiçbir kamu parseline girmeden kazasız belasız binaları yıktığımız yerde inşa ederek süreci tamamlayacağız."

        - "Kentsel dönüşüm çok önemli"

        Bakgör, dönüşüm sürecinde bazı noktalarda süreci zorlayan durumların olduğunu vurgulayarak, "Bölgedeki yaş aralığı 65 yaş ve üzeri. Çok ilginçti biz süreci yaşadığımızda. Sözleşmelerini yaptığımız 17 kişi vefat etti. Yani vekalet almışız. Şu anda varisleriyle yeni baştan süreçler başlıyor. Mesela birine biz hiç ulaşamadık, çok zorlandık. O kişiyi yurt dışında bulduk. O olmadan mesafe katedemiyorsunuz ama şimdiki mevcut olan çalışmayla birlikte e-Devlet üzerinden tebligat süreçleri daha hızlanmış olacak. Yani özellikle yüzde 51 yaklaşımı bu işe çok ciddi bir ivme kazandıracak." diye konuştu.

        Kentsel dönüşümde işin insani boyutunun ticaretten çok daha önemli olduğunu belirten Bakgör, şunları kaydetti:

        "Can güvenliği anlamında biz 1050 Konutlar'da değeri 4 olan beton kalitesi gördük. Yönetmelik gereği 1 metreküp betonda 350 kilogram civarında çimento olması gerekirken orada 40-50 kilogram çıktı. Döşeme demirleri çok ince çıktı. Bizi şoke eden imalatlar gördük. Bir binada 75-80 ton demir çıkması gerekirken 32-33 ton demir çıktı. Bu anlamda kentsel dönüşüm çok önemli. Bu alanda hükümetin yaptığı düzenlemeyi de çok önemsiyoruz."

        Bakgör, yeni binaların zemin üzeri 7 kat olacağını ve hak sahiplerine 20 ay içinde teslim edilmesinin planlandığını anlatarak, firmanın devam eden diğer projeleri hakkında da bilgi verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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