Bursa'da 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen bir binada yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler apartmanın tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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