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        Bursa'da 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 02:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 02:08
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        Bursa'da 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen bir binada yangın çıktı.

        Hızla yayılan alevler apartmanın tamamını sardı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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