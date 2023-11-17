Bursa'da ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Bursa'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
Bursa'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren tamirhanede silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ile 2 kilo 67 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Diğer bir operasyonda ise takip ettikleri aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 12 ruhsatsız tabanca buldu.
Operasyonlarda gözaltına alınan S.Ç. (53), M.İ.Y. (38) ve A.Y. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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