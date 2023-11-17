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        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:43
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        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren tamirhanede silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ile 2 kilo 67 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Diğer bir operasyonda ise takip ettikleri aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 12 ruhsatsız tabanca buldu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan S.Ç. (53), M.İ.Y. (38) ve A.Y. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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