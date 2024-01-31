Basketbol: Şampiyonlar Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Manuel Mazzoni (İtalya), Luis Castillo Larroca (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz 10, Winston 9, Prewitt 3, Homesley 13, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir 8, O'Brien 14, Sakic 3, Wiley 11

SIG Strasbourg: Booth 22, Brooks 4, Lacombe 11, Invernizzi 3, Hooker 12, Maille 2, McGee 9, Akin 6, Pietrus 2

1. Periyot: 29-15

Devre: 53-35

3. Periyot: 72-50

BURSA

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