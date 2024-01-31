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        Basketbol: Şampiyonlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 22:21 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:21
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        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Manuel Mazzoni (İtalya), Luis Castillo Larroca (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya)

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 10, Winston 9, Prewitt 3, Homesley 13, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir 8, O'Brien 14, Sakic 3, Wiley 11

        SIG Strasbourg: Booth 22, Brooks 4, Lacombe 11, Invernizzi 3, Hooker 12, Maille 2, McGee 9, Akin 6, Pietrus 2

        1. Periyot: 29-15

        Devre: 53-35

        3. Periyot: 72-50

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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