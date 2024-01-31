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        Bursa'da, tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı

        BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke ile 30 tarihi objeyi satmak isteyen 2 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:40
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        Bursa'da, tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı
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        BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke ile 30 tarihi objeyi satmak isteyen 2 kişiyi yakaladı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi sikke ile objeleri satmak isteyen A.M. (44) ve M.A.D. (30), teknik ve fiziki takibe alındı. Jandarma, tarihi eserleri satmak için merkez Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ne gelen şüphelileri, yanlarında getirdikleri Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke ile 30 tarihi objeler ile yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız bir adet tabanca ve silaha ait 7 mermi ele geçirdi.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulamaları devam eden şüpheliler, 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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