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        Bursa'da 327 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'da düzenlenen operasyonda 327 parça tarihi eser ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 21:03 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:20
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        Bursa'da 327 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı
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        Bursa'da düzenlenen operasyonda 327 parça tarihi eser ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüpheliler A.M. (44) ve M.A.D'nin (30) ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak istedikleri bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Operasyon kapsamında şüphelileri gözaltına alan ekipler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 297 adet Roma dönemine ait tarihi sikke, 30 adet tarihi obje, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 adet mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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