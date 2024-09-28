Karacabey'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

"Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Kedikaya Mahallesi’nde bulunan evi ve bahçesinde arama yapıldı.

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