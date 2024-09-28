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        Karacabey'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:42
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        Karacabey'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.D'yi (63) takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Kedikaya Mahallesi’nde bulunan evi ve bahçesinde arama yapıldı.

        Aramalarda 124 kök esrar, tek kırma ruhsatsız tüfek, otomatik tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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