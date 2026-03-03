Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da bağımlılıkla mücadele edenlerin eserlerinden oluşan karma sanat sergisi açıldı

        Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları ile personelinin eserlerinden oluşan "Kil ve Tuval Umutla Hayal" adlı üçüncü karma sanat sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:47
        Bursa'da bağımlılıkla mücadele edenlerin eserlerinden oluşan karma sanat sergisi açıldı

        Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları ile personelinin eserlerinden oluşan "Kil ve Tuval Umutla Hayal" adlı üçüncü karma sanat sergisinin açılışı yapıldı.

        Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Sergi Salonu'ndaki açılışta konuşan Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, bağımlılıkla mücadele edip ondan kurtulan insanların neler yapabileceğini gösteren en güzel örneğin bu sergi olduğunu söyledi.

        Bağımlılıkla mücadelede devletin, kamu kurumlarının, ailelerin ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen görevler olduğunu belirten Doğan, "O maddenin vermiş olduğu haz duygusunu farklı yollarla kazanmaları önemli. Biz bunlara baktığımız zaman, gördüğümüz zaman, takdir ettiğimiz zaman onlar da yaptıkları bu eserlerden daha büyük keyif ve mutluluk duyacaklar. Biz bütün toplumun bağımsız olmasını arzu ediyoruz. Bağımlı olan kişilerin de bir an önce tedaviden sonra terapi yapılarak topluma kazandırılması görüşündeyiz." dedi.

        Yeşilay Bursa Şube Başkanı Feyza Oğraş da Yeşilayın bu sene 106'ncı yaşını kutladığını hatırlatarak daha çok emek ve gayretle çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

        Bağımlılığını kabul eden ve bununla mücadele eden tüm insanları tebrik eden Oğraş, şöyle konuştu:

        "Ailelerin desteğini de çok önemsiyorum. YEDAM ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerimiz de insanların tek tek hayatlarına dokunuyor. Belki içkiden, madde bağımlılığından konuşamayacak hale gelen bir insanın şimdi burada sanatçıya dönüştüğünü görüyoruz. Bu da bize çok büyük bir ümit bağlıyor. İnşallah bu ümidin oluşabilmesi için de tek tek her aileye girip, her ailede bir Yeşilay gönüllüsü elde edip bu olayı tamamen bitirme gayretindeyiz."

        Açılışa Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

        Yeşilay yardımıyla bağımlılıkla mücadele eden kişiler ile Yeşilay personelinin kille yaptıkları eserler ve resimler 6 Mart'a kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

