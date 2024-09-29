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        Bursa'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:55
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        Bursa'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Yörükali kırsal Mahallesi'nde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin 1 helikopter ve 5 araçla havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 15 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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