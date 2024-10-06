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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Bursa'da temaslarda bulundu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:28
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Bursa'da temaslarda bulundu
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Bakırhan, Yıldırım ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen buluşmada, çok sayıda ilde toplumun birçok kesimiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

        Esnaf, emekli, çiftçi, işçi ve öğrencilerle buluşarak onların sıkıntılarını dinlediklerini belirten Bakırhan, "Şimdi 'Yeni anayasa yapalım' diyorlar. İçimizde 'eski anayasa kalsın' diyen var mı? Yok. Sivil anayasa yapalım. Bu zaten 12 Eylül'ün ruhunu taşıyan bir anayasadır." ifadesini kullandı.

        Toplantıda, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile bazı belediye başkanları ve partililer yer aldı.

        Bakırhan, daha sonra Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" programına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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