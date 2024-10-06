DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Bursa'da temaslarda bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakırhan, Yıldırım ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen buluşmada, çok sayıda ilde toplumun birçok kesimiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Esnaf, emekli, çiftçi, işçi ve öğrencilerle buluşarak onların sıkıntılarını dinlediklerini belirten Bakırhan, "Şimdi 'Yeni anayasa yapalım' diyorlar. İçimizde 'eski anayasa kalsın' diyen var mı? Yok. Sivil anayasa yapalım. Bu zaten 12 Eylül'ün ruhunu taşıyan bir anayasadır." ifadesini kullandı.