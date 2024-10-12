Bursa'da Triatlon yarışlarındaki kazada 2 kişi yaralandı

Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışları sırasında, etkinlik için ayrılan yolu ihlal eden Erdem Aslan'a (61), yarışçı Z.H.G. (14) çarptı.

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