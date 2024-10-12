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        Bursa'da Triatlon yarışlarındaki kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışlarındaki kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:42
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        Bursa'da Triatlon yarışlarındaki kazada 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışlarındaki kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışları sırasında, etkinlik için ayrılan yolu ihlal eden Erdem Aslan'a (61), yarışçı Z.H.G. (14) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen Aslan'ın başında, Z.H.G'nin ise vücudunda sıyrıklar oluştu.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, tedbir amaçlı Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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