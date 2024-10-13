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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 04:19 Güncelleme: 13.10.2024 - 04:19
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

        Göynükbelen Mahallesi Gümüşsuyu mevkisinde, Mustafa Macar (73) ve Cahide Aydın'dan haber alamayan yakınları, ikilinin yaşadığı eve gitti.

        Macar ve Aydın'ın evde, bir kişinin de bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Macar ile Aydın'ın başlarından balta ile vurularak öldürüldüğünü, bahçede cesedi bulunan Ufukcan Üs'ün ise silahla vurulduğunu tespit etti.

        Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ve yaşlı çiftin torunu olan Mehmetcan K. (17), jandarma ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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