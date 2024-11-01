Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.
Kırsal Olukman Mahallesi'ndeki bir arazide kepçeyle kazı yapan Fazıl Seçkin, patlamamış top mermisi buldu.
Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Patlayıcı Madde İmha Timi bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, eski mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.
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