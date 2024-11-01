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        Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:22 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:26
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        Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.

        Kırsal Olukman Mahallesi'ndeki bir arazide kepçeyle kazı yapan Fazıl Seçkin, patlamamış top mermisi buldu.

        Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Patlayıcı Madde İmha Timi bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.

        Ekipler, eski mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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