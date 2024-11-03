Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde Hülya Ö. kontrolündeki 16 KRE 03 plakalı otomobille Muhammed B. (30) idaresindeki 16 MB 6841 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü Muhammed B. ile aynı motosikletteki Ahmet A. (39) yaralandı.
Devriye gezen gece bekçilerinin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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