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        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 02:43 Güncelleme: 03.11.2024 - 02:48
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        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde Hülya Ö. kontrolündeki 16 KRE 03 plakalı otomobille Muhammed B. (30) idaresindeki 16 MB 6841 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü Muhammed B. ile aynı motosikletteki Ahmet A. (39) yaralandı.

        Devriye gezen gece bekçilerinin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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