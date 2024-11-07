Bursa'da direksiyon başında fenalaşan sürücünün kullandığı otomobil 2 araca çarptı

Osman S'nin sürücü koltuğunda hareketsiz kaldığını görenlerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Yolu Caddesi'nde 16 NNJ 51 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Osman S. (74) rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil, yabancı plakalı bir otomobile ve 16 ALN 667 plakalı SUV araca çarptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde direksiyon başında fenalaşarak zincirleme trafik kazasına neden olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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