Orhangazi'de bir kadına çarparak yaralanmasına neden olan sürücüye ev hapsi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aracıyla yaşlı kadına çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanacak.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.11.2024 - 21:00 Güncelleme: 07.11.2024 - 21:00 facebook

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