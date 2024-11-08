İnegöl'de park halindeki otomobil yandı

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 16 BER 084 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Diğer araçta ise hasar meydana geldi.

Sinanbey Mahallesi'nde park halindeki 16 BER 084 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, aracın yanında park halinde olan 16 Y 2846 plakalı otomobile sıçradı.

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