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        İnegöl'de park halindeki otomobil yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi, yanındaki araçta ise hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:37 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:37
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        İnegöl'de park halindeki otomobil yandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi, yanındaki araçta ise hasar oluştu.

        Sinanbey Mahallesi'nde park halindeki 16 BER 084 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, aracın yanında park halinde olan 16 Y 2846 plakalı otomobile sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 16 BER 084 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Diğer araçta ise hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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