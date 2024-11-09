Bursa'da bacadan çatıya sıçrayan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bacada çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bacada çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırsal Yenisölöz Mahallesi'nde İsmail K'ye ait 2 katlı binanın bacasında yangın çıktı.
Kısa sürede çatıyı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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