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        Bursa'da bacadan çatıya sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bacada çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 21:26 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:37
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        Bursa'da bacadan çatıya sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bacada çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kırsal Yenisölöz Mahallesi'nde İsmail K'ye ait 2 katlı binanın bacasında yangın çıktı.

        Kısa sürede çatıyı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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