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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin tarihi camilerdeki güvenlik hizmetini sonlandırma kararına tepki

        Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetinin gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararı tepkiye neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:11
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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin tarihi camilerdeki güvenlik hizmetini sonlandırma kararına tepki
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetinin gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararı tepkiye neden oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden Bursa Müftülüğüne eylül ayında gönderilen yazıda, Aralık 2010'da iki kurum arasında imzalanan ve her yıl yenilenen protokol kapsamında Ulu Cami'nin de aralarında olduğu tarihi ibadethanelere sağlanan özel güvenlik hizmetinin, tasarruf tedbirleri, bazı çalışanların işten ayrılması ve emekli olması nedeniyle 1 Şubat 2025'te sonlandırılacağı bildirildi.

        Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Sekreteri Hilmi Şanlı, yaptığı açıklamada, söz konusu protokolün Ulu Cami ve Yeşil Cami ile 1. Murad Hüdavendigar, Yıldırım ve Emir Sultan camilerinde kendisinin sendikanın Bursa Şube Başkanlığını yürüttüğü dönemde hayata geçirildiğini söyledi.

        Uygulamanın yaşanabilecek terör, hırsızlık, kapkaç gibi olaylara karşı kendilerinin teklifiyle başlatıldığını belirten Şanlı, Ulu Cami'nin girişine yakın bir alanda 27 Nisan 2016'da yaşanan canlı bomba saldırısını hatırlattı.

        Tarihi yapılar ve çevrelerinde güvenlik önlemi alınmasının öneminin bu olayda bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Şanlı, "Camilerimiz kültürel varlıklarımızdır, ecdadımızın yurdumuza vurduğu mühürlerdir. Bu mühürleri korumak, tarihi korumak, bunları geliştirmek, insanımızın hizmetine açmak tabii ki bütün vatandaşlarımızın görevidir, Büyükşehir Belediye Başkanlığının da görevidir." dedi.

        Ulu Cami'nin her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini anlatan Şanlı, şöyle konuştu:

        "Her gün istisnasız en az 25-30 bin kişinin girip çıktığı yerlerde güvenlik görevlisinin olmaması tabii ki bizleri üzer. Güvenlikten tasarruf olmaz. Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyemizin güvenlik görevlilerini selatin camilerinden çekmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Güvenlik önemlidir, özellikle Bursa Ulu Cami gibi Yeşil Cami, Emir Sultan ve 1. Murad Hüdavendigar camileri yerli ve yabancı turistlerimize hizmet vermekte. Dolayısıyla güvenlik görevlileri çekildiği takdirde güvenlik zafiyetinden dolayı büyük kargaşalar yaşanacaktır. Oradaki güvenlik sıkıntılarının hepimizin sıkıntısı olması lazım. Büyükşehir Belediyesi tasarrufları başka bir yerden yapabilir. Bursa'nın tarihi eserlerini koruma, insanların güvenli şekilde camilere girip çıkması noktasında caydırıcılık görevi gören güvenlik görevlilerini çekmesi sadece Bursa halkını değil tüm Türkiye'yi üzer. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyesine bu süreçte mevcut güvenlik görevlilerini daha da disipline ederek kargaşaya meydan vermeyecek şekilde gece ve gündüz koruma hizmeti vermeleri hususunda çağrıda bulunuyorum."

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