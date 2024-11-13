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        Bursa'da bir evin önündeki doğal gaz kutusuna çarpan araç sızıntıya neden oldu

        Bursa'da bir araç, bina girişindeki doğal gaz kutusuna çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:21 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:24
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        Bursa'da bir evin önündeki doğal gaz kutusuna çarpan araç sızıntıya neden oldu
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        Bursa'da bir araç, bina girişindeki doğal gaz kutusuna çarptı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen araç, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki bir binanın girişinde bulunan doğal gaz kutusuna çarptı. Sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle doğal gaz borusunun kırılması nedeniyle sızıntı meydana geldi. Ekipler, mahallenin doğal gaz hattını keserek müdahalede bulundu.

        Borunun onarılmasının ardından yeniden bölgeye gaz verilmeye başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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