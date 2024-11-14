Bursa'da boşanma aşamasındaki karısını boğup çatıya çıkan kişi gözaltına alındı

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek Hakan B. ile görüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bu adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, sokağa branda açtı.

Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokağı'nda bir evde yaşayan Hakan B. (43) ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem B. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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