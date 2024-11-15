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        Bursa'da altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması için kazı yapılırken toprak altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:47
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        Bursa'da altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması için kazı yapılırken toprak altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokağı'nda taşeron firma tarafından iş makinesiyle yağmur suyu ve kanalizasyon hattı için kazı yapılırken toprak kayması yaşandı.

        İşçilerden Kerem G'nin (49) toprak altında kalması sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kerem G, yaklaşık 30 dakikalık çalışmaların ardından toprak altından çıkarıldı.

        İlk müdahale yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kerem G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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