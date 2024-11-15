Bursa'da altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

İşçilerden Kerem G'nin (49) toprak altında kalması sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokağı'nda taşeron firma tarafından iş makinesiyle yağmur suyu ve kanalizasyon hattı için kazı yapılırken toprak kayması yaşandı.

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