Bursa'da damadını öldüren kayınpeder 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ali Gürbüz, geçen yıl haziran ayında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokağı'nda aralarında husumet bulunan kayınpederi İsmail Hakkı Ö. ile karşılaşmıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Hakkı Ö, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçaklamıştı. Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, İsmail Hakkı Ö. ise tutuklanmıştı.

Gürbüz'ün, eşi ve çocuklarını Ankara'ya götürmek istediğini belirten İsmail Hakkı Ö, "Torunlarım kız çocuğu. Ankara'ya gittiklerinde maktulün dini nikahlı diğer eşi Gamze'nin erkek kardeşiyle aynı odada yatıyorlardı. O yüzden gitmelerini istemedim. O gün konuyu konuşmak için gitmiştim." dedi.

İsmail Hakkı Ö, olaydan bir süre önce damadı Ali Gürbüz'e "rahmetli" diye hitap etmesini, "Gözümde yok hükmündesin." anlamında söylediğini öne sürdü.

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