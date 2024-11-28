Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da damadını öldüren kayınpeder 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Bursa'da kavga sırasında damadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da damadını öldüren kayınpeder 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da kavga sırasında damadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İsmail Hakkı Ö. ile taraf avukatları katıldı.

        Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz verilen sanık, 4-5 yıldır bıçak taşıdığını anlattı.

        İsmail Hakkı Ö, olaydan bir süre önce damadı Ali Gürbüz'e "rahmetli" diye hitap etmesini, "Gözümde yok hükmündesin." anlamında söylediğini öne sürdü.

        Gürbüz'ün, eşi ve çocuklarını Ankara'ya götürmek istediğini belirten İsmail Hakkı Ö, "Torunlarım kız çocuğu. Ankara'ya gittiklerinde maktulün dini nikahlı diğer eşi Gamze'nin erkek kardeşiyle aynı odada yatıyorlardı. O yüzden gitmelerini istemedim. O gün konuyu konuşmak için gitmiştim." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını tahrik ve takdir indirimiyle 12 yıl 6 aya düşürdü.

        Ali Gürbüz, geçen yıl haziran ayında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokağı'nda aralarında husumet bulunan kayınpederi İsmail Hakkı Ö. ile karşılaşmıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Hakkı Ö, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçaklamıştı. Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, İsmail Hakkı Ö. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı

        Benzer Haberler

        4 dil bilen ve piyano çalan 16 yaşındaki görme engelli Medine, hafızlık eği...
        4 dil bilen ve piyano çalan 16 yaşındaki görme engelli Medine, hafızlık eği...
        Mudanya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Mudanya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8 işçi yaralandı
        Bursa'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8 işçi yaralandı
        Bursa'da, işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Bursa'da, işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Bursa'da 1000 personelle 'deprem' tatbikatı
        Bursa'da 1000 personelle 'deprem' tatbikatı