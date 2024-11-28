Bursa'da yolcu otobüsüne gizlenen kaçak cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi

Yolcular ise başka bir otobüsle gidecekleri şehirlere gönderildi.

Araçtakileri indirerek arama yapan ekipler, yedek kaptanın uyuması için ayrılan bölme ile merdivenin altına gizlenmiş gümrük kaçağı 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara ve 300 paket sigara ele geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün çeşitli yerlerine zulalanmış çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigaraların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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