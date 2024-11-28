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        Bursa'da yolcu otobüsüne gizlenen kaçak cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün çeşitli yerlerine zulalanmış çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigaraların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:54
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        Bursa'da yolcu otobüsüne gizlenen kaçak cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün çeşitli yerlerine zulalanmış çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigaraların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında A.Ç. yönetimindeki otobüsü durdurdu.

        Araçtakileri indirerek arama yapan ekipler, yedek kaptanın uyuması için ayrılan bölme ile merdivenin altına gizlenmiş gümrük kaçağı 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara ve 300 paket sigara ele geçirdi.

        Merdiven basamaklarının altına gizlenen paketler halindeki telefonların, kolaylıkla alınabilmesi için çamaşır ipleriyle birbirine bağlandığı görüldü.

        Gözaltına alınan A.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Yolcular ise başka bir otobüsle gidecekleri şehirlere gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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