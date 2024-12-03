AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, engelli her bir vatandaşın, sağlıklı vatandaşlar gibi toplumun birer parçası olduklarını belirtti.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıp onlara fırsat eşitliği sağlamanın, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Gürkan, "3 Aralık 1992'de Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen Dünya Engelliler Günü, bu sorumluluğu hatırlatmak ve toplumsal duyarlılığımızı artırmak adına önemli bir gündür." ifadesini kullandı.

Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çok önemli adımlar atıldığını ifade etti. AK Parti olarak, engelli vatandaşların toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak, onların karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak için her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildiren Gürkan, şunları kaydetti: