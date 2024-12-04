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        Fuarcılık sektörü 2024'ü en az yüzde 25 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor

        CEM ŞAN - Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, Türkiye fuarcılık sektörünün yurt dışı ziyaretçi sayısı bakımından geçen yıla göre 2024'te yüzde 25 ila yüzde 28 büyümesini öngördüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:05
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        Fuarcılık sektörü 2024'ü en az yüzde 25 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor
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        CEM ŞAN - Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, Türkiye fuarcılık sektörünün yurt dışı ziyaretçi sayısı bakımından geçen yıla göre 2024'te yüzde 25 ila yüzde 28 büyümesini öngördüklerini söyledi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince açıklanan takvime göre, 2025'te 390 fuar gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ise 10 ilde bölgesel kariyer fuarı yapılacak.

        Gelecek yıl fuarların 207'si İstanbul'da düzenlenecek. İstanbul'u 31 fuarla Antalya, 30 fuarla İzmir, 21 fuarla Ankara takip ediyor.

        Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü de olan Ersözlü, AA muhabirine, 2024'ün takvimine göre açıklanan fuarların yüzde 95'inin gerçekleştiğini belirtti.

        Avrupa ülkelerinde açıklanan fuarların gerçekleşme oranlarının daha düşük olduğunu vurgulayan Ersözlü, "Batıda fuarlar kan kaybetmeye başlıyor. Almanya, İtalya ve Fransa'da birçok sektörel fuarda çok ciddi düşüşler var. Bazı fuarlar iptal ediliyor. Bu noktada Türkiye'deki fuarcılık sektörü büyüyor ve büyümeye devam ediyor." dedi.

        Ersözlü, Türkiye'de fuar organizasyonu sayılarının arttığını ifade etti.

        Gelecek yıl 400'den fazla fuar düzenleneceğini söyleyen Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yılki fuarlarda yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında geçen seneye göre artış öngörülüyor. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde gerçekleşen fuarlardan bunu gördük. Özellikle 4'üncü çeyrekte kalan fuarlarla bu netleşecek ama yılın ilk 3 çeyreğinde yapılan fuarlarda yurt dışı ziyaretçi sayısında yüzde 22'lik artış var. Son çeyrekle tam sayılar alındığında 2023'e göre yüzde 25-28 mertebesinde artış öngörülüyor."

        - "Makine sektörü için yeni bir fuar müjdesini veriyoruz"

        İlhan Ersözlü, 2025'te çeşitli sektörlerde yeni fuarların da yapılacağını anlattı.

        Tüyap grubu olarak kasım ayında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Maktek Smart" adlı fuar düzenleyeceklerini dile getiren Ersözlü, şunları kaydetti:

        "Endüstri 5.0'ın ele alınacağı, robotik sistemlerin, endüstride dijitalleşmenin ve yüksek teknoloji ürünleriyle yüksek katma değerli, verimli üretim yapmanın sergileneceği bir fuar olacak. Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Dünyada örnekleri var. İlk defa Endüstri 5.0'ın, sanayide, üretimde dijitalleşmenin robotik sistemlerin, otomasyonun, gelişmenin sürdürülebilirliğin anlatılacağı sanayicimize, üreticimize, ihracatçımıza katma değerli ürün üretmenin bilgilendirilmesi bu fuarda yapılacak."

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