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        Bursa'da yasa dışı silah imalatı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah üretip satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:34
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        Bursa'da yasa dışı silah imalatı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah üretip satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ruhsatsız silah imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Zanlılar S.A. ve M.E.B'nin Nilüfer ilçesindeki iş yerleri ve evlerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, tam otomatik silah, kesme tüfek, 1347 adet tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, dürbün ve 7 bıçak ele geçirildi.

        Şüphelilerden birinin evindeki aramada, yatak odasının "silah deposu" gibi kullanıldığı ortaya çıktı. Odadaki bazanın ve yastığın altlarından, yatağın kenarlarındaki çelik kasalardan çok sayıda tabanca ve mühimmat çıktı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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