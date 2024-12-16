Bursa'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 1.Yunus Emre Caddesi'nde bir iş yerinde işçi Muhammed E. (27) ikinci kattan asansör boşluğuna düştü.

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