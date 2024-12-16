Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursaspor, teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor, teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik ekibi güçlendirmek için teknik direktör Pablo Martin Batalla ile görüştüklerini aktardı.

        Kendisinin bunu kabul etmediğini bildiren Çelik, "Böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Netanyahu'dan Trump'a çağrı
        Netanyahu'dan Trump'a çağrı
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da firari 8 hükümlü yakalandı
        Bursa'da firari 8 hükümlü yakalandı
        Bursa'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        2'nci kattan yük asansörü boşluğuna düşen işçi yaralandı
        2'nci kattan yük asansörü boşluğuna düşen işçi yaralandı
        Üniversiteli Yusuf, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
        Üniversiteli Yusuf, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
        Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada