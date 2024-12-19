Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Evde yapılan aramalarda 411 gram bonzai, bir miktar bonzai yapımında kullanılan sıvı, 283 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir ve uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanan aparatlar ele geçirildi.

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