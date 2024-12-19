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        Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:43
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        Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Kurşunlu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen F.A'yı takibe aldı.

        Şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramalarda 411 gram bonzai, bir miktar bonzai yapımında kullanılan sıvı, 283 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir ve uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanan aparatlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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