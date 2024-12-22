Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
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