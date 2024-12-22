Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı

Zanlı Yusuf İslam K, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezini arayan genç, eve ambulans talep etti. Ağır yaralanan baba, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak'taki bir evde, Rakip K. (48) ile oğlu Yusuf İslam K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.