Havva Aslanoba MTAL öğrencileri İstanbul'daki yemek yarışmasında 24 madalya kazandı

Nilüfer ilçesindeki okulun öğrencileri, 30 ülkeden 150 şef ve 1500 öğrencinin katıldığı, farklı kategorilerde gerçekleştirilen yemek yarışmalarında gösterdikleri başarıyla öğretmenleri ve ailelerinin gurur kaynağı oldu.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali, Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bursa'daki Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden (MTAL) bir grup öğrenci, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasından 24 madalya ile döndü.

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