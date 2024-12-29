Bursa'da 22 yıl cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Gemlik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 6 suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü'yü (25), operasyonla Gemlik ilçesinde yakalandı.

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