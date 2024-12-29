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        İnegöl'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 09:23 Güncelleme: 29.12.2024 - 09:26
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        İnegöl'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Esentepe Mahallesi'nde, Karanfil Caddesi'nden çıkan Mustafa D. (40) yönetimindeki 16 ARB 494 plakalı otomobil, Esenler Caddesi'nde seyir halinde olan Fırat S. (26) yönetimindeki 26 AFB 128 plakalı otomobile yandan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir aydınlatma direğine çarparak durdu.

        Kazada, 26 AFB 128 plakalı otomobilin sürücüsü Fırat S, araç içinde sıkışarak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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