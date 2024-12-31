Bursa'da devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Hamit Ç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan Hamit Ç'nin (46) kullandığı forklift henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

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