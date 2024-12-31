Bursa'da devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi haytanı kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi haytanı kaybetti.
Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan Hamit Ç'nin (46) kullandığı forklift henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Forkliftin altında kalan Hamit Ç, ağır yaralandı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Hamit Ç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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