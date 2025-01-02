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        Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

        Türkiye'nin önemli milli parklarından Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı gözlemi çalışmaları kapsamında yerleştirilen fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:26
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        Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi
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        Türkiye'nin önemli milli parklarından Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı gözlemi çalışmaları kapsamında yerleştirilen fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, Uludağ'da yaban hayatını görüntülemek amacıyla belirli bölgelere fotokapan yerleştirildi.

        Uludağ Milli Parkı'ndaki fotokapan yardımıyla kurt sürüsü görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, karla kaplı ormanda yürüyen, bir süre bekledikten sonra koşarak kaçan kurtlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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