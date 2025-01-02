Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, karla kaplı ormanda yürüyen, bir süre bekledikten sonra koşarak kaçan kurtlar yer aldı.

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