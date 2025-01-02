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        Bursa'da telefonda oğlu olduğuna inandırdığı kadını dolandıran zanlı ile arkadaşı yakalandı

        Bursa'da telefonla aradığı kadını oğlu olduğuna ikna edip dolandırdığı öne sürülen şüpheli ile arkadaşı İstanbul'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:25
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        Bursa'da telefonda oğlu olduğuna inandırdığı kadını dolandıran zanlı ile arkadaşı yakalandı
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        Bursa'da telefonla aradığı kadını oğlu olduğuna ikna edip dolandırdığı öne sürülen şüpheli ile arkadaşı İstanbul'da gözaltına alındı.

        Osmangazi ilçesinde yaşayan S.Y'yi (72) telefonla arayıp kendisini "oğlu Suat" olarak tanıtan şüpheli, "Anne şarjım bitti, arkadaşımdan arıyorum, acil ödemem var, evde ne kadar para altın varsa eve göndereceğim kişiye teslim et" dedi.

        Dolandırıcının sözlerine inanan S.Y, yaklaşık bir saat sonra kapıya gelen şüpheliye, 21 bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 30 bin lira ve 2 bin doları teslim etti.

        Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.Y, durumu polise bildirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve güvenlik kamera kayıtları incelemelerinde, kadının evinden ziynet eşyalarını alanların U.E. ve H.P. olduğu tespit edildi.

        Yapılan araştırmalarda şüphelilerin İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakaladı.

        Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21 bilezik, 7 Cumhuriyet altını, 43 bin lira ele geçirildi.

        İfadeleri alınmak üzere Bursa'ya getirilen şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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