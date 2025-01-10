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        Bursaspor Yörsan oyuncuları ve idari kadrosu, Matlı Grup'u ziyaret etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan takımının oyuncuları ve idari kadrosu, Ömer Matlı Akademi Hayvancılık AR-GE Merkezi ile Yörsan fabrikasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:14
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        Bursaspor Yörsan oyuncuları ve idari kadrosu, Matlı Grup'u ziyaret etti
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan takımının oyuncuları ve idari kadrosu, Ömer Matlı Akademi Hayvancılık AR-GE Merkezi ile Yörsan fabrikasını ziyaret etti.

        Matlı Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Karacabey'deki Ömer Matlı Akademi Hayvancılık AR-GE Merkezi'ni ziyaret eden Bursaspor Yörsan'ın oyuncuları, taze süt ve süt ürünlerinin kaynağında verimli üretim süreçleri ve çiftliğin her aşamasında uygulanan kalite kontrol, bakım, besleme modelleri hakkında bilgi aldı.

        Susurluk'taki Yörsan fabrikasını da ziyaret eden takım oyuncuları ve teknik ekip, buradaki üretim süreçlerini, fabrikanın günlük operasyonları ile yeniliklerini yetkililerden dinledi. Fabrika gezisi esnasında oyuncular, çiftlik bölümündeki hayvanları besledi.

        Takıma başarılar dileyen Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ortak projelere ve etkinliklere dair takımla fikir alışverişinde bulundu.

        Kulüp Başkanı Sezer Sezgin de birlikteliğin daha da güçleneceğini belirterek, "Birlikte güzel bir aile olduk. Güzel misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Sezgin, Matlı'ya imzalı forma hediye etti.

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