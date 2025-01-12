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        Bursa'da voleybol maçı öncesinde sürpriz evlenme teklifi

        Kadınlar 2. Ligi 9. Grup'ta oynanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Takımı ile Gemlik İstiklal müsabakası öncesinde, izleyenleri şaşırtan bir evlenme teklifi gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:00
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        Bursa'da voleybol maçı öncesinde sürpriz evlenme teklifi
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        Kadınlar 2. Ligi 9. Grup’ta oynanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Takımı ile Gemlik İstiklal müsabakası öncesinde, izleyenleri şaşırtan bir evlenme teklifi gerçekleşti.

        İnegöl Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Kadınlar 2. Ligi 9. Grup'ta Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Takımı ile Gemlik İstiklal maçı öncesi sürpriz bir evlenme teklifi gerçekleşti.

        Maç başlamadan önce Orhaniye Voleybol sporcuları, ellerindeki “Benimle evlenir misin?” pankartlarıyla parkeye çıktı. Bu sırada tribünde bulunan Burkay Dölen, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Çise Yenice’nin önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti.

        Tribünlerden ve sporculardan büyük bir destek alan Burkay Dölen’in teklifi karşısında, Çise Yenice “evet” diyerek mutluluğunu paylaştı.

        Sürpriz teklif, tribünlerde alkışlarla karşılandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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