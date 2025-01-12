Bursa'da voleybol maçı öncesinde sürpriz evlenme teklifi

Tribünlerden ve sporculardan büyük bir destek alan Burkay Dölen’in teklifi karşısında, Çise Yenice “evet” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Maç başlamadan önce Orhaniye Voleybol sporcuları, ellerindeki “Benimle evlenir misin?” pankartlarıyla parkeye çıktı. Bu sırada tribünde bulunan Burkay Dölen, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Çise Yenice’nin önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti.

İnegöl Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Kadınlar 2. Ligi 9. Grup'ta Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Takımı ile Gemlik İstiklal maçı öncesi sürpriz bir evlenme teklifi gerçekleşti.

Kadınlar 2. Ligi 9. Grup’ta oynanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Takımı ile Gemlik İstiklal müsabakası öncesinde, izleyenleri şaşırtan bir evlenme teklifi gerçekleşti.

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