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        İnegöl Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

        İnegöl Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi'nde öğrenim gören öğrencilere sınav döneminde ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:13
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        İnegöl Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
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        İnegöl Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi'nde öğrenim gören öğrencilere sınav döneminde ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her vize ve final döneminde üniversite öğrencilerine yapılan çorba ikramları, bu sınav döneminde de devam ediyor.

        Öğrencilere sınav haftası boyunca kurulan "ikram çeşmesi"nde günlük 250 kişilik çorba ikramı gerçekleştiriliyor.

        Hafta içi sabah 08.30 ile 11.00 arasında devam edecek çorba ikramı, 24 Ocak'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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