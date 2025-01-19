Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Durmuş M. (45) idaresindeki 16 AC 8565 plakalı otomobil ile Muhammed Ali Y. (20) yönetimindeki 16 BNJ 470 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

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