Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Durmuş M. (45) idaresindeki 16 AC 8565 plakalı otomobil ile Muhammed Ali Y. (20) yönetimindeki 16 BNJ 470 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 77 ölü
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 77 ölü
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Bursa'da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaral...
        Bursa'da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaral...
        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Bursaspor - Petkimspor: 85-111
        Bursaspor - Petkimspor: 85-111
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenle...
        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenle...
        İnegölspor-Altınordu: 0-0
        İnegölspor-Altınordu: 0-0