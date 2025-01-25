Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tahtalı Mahallesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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