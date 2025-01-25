Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ses sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ses sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Tahtalı Mahallesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken fabrika kullanılmaz hale geldi.
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