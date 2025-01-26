Bursa'da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Burcun Mahallesi'ndeki Ahmet Papur'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin yaptığı kontrolde evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Papur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
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