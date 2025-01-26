Bursa'da parkta oynarken parmağı demir kapıya sıkışarak kopan çocuk hastanede tedavi edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta oynarken parmağı demir kapıya sıkışarak kopan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta oynarken parmağı demir kapıya sıkışarak kopan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Yeniceköy Mahallesinde babasıyla birlikte oynayan 3 yaşındaki Serhat Menteş'in sağ el baş parmağı park girişindeki demir kapıya sıkışması sonucu koptu.
İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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