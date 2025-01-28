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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2. Abdülhamid'in kurduğu tarım lisesinin kutlama programına katıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'da Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891'de "Hamidiye Ziraat Mektebi" adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 134. yılı kutlama programına iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:07
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2. Abdülhamid'in kurduğu tarım lisesinin kutlama programına katıldı
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'da Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891'de "Hamidiye Ziraat Mektebi" adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 134. yılı kutlama programına iştirak etti.

        Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsasının 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen programda, lisenin Türkiye'nin tarımsal geleceğine şekil veren, örnek ve köklü bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

        Tarım ve ziraat alanında ülkeye büyük katkılar sağlayan lisenin 400 bin metrekarelik tarım alanıyla öğrencileri geleceğe hazırladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu köklü okulun sadece eğitim alanında değil, inovasyon ve AR-GE faaliyetleri de öncü rol oynamaktadır. 9 faydalı model, 6 patent, 2 marka ve 2 tasarımla Türkiye'nin gelişimine önemli katkılar sunmuştur." ifadesini kullandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okulun başarısında Bursa Ticaret Borsasının rolünün de büyük olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, güçlü destekler sayesinde okulların güçlü mezunlar verdiğini dile getirdi.

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da lisenin borsanın resmi proje okulu niteliğinde 134 yıllık bir çınar olduğunu belirterek, okulun Türkiye'nin de ilk ve tek tarım lisesi olma özelliği taşıdığını söyledi.

        Bursa'nın büyük bir tarım şehri olduğuna işaret eden Matlı, "İyi bir gıda, tarım ülkesi, endemik bitkileriyle de Mezopotamya'dan beri süregelen coğrafi işaretleriyle kendi değerlerini hatırlatmaya çalışan bir coğrafyanın çocuğu olduğumuzu biliyoruz. Aslında her şeyimiz var." diye konuştu.

        Matlı, Türkiye tarımının gelişmesine, bu alandaki başarıların artmasına katkıda bulunan öğrencilere, öğretmenlere, okul yönetimine teşekkür etti.

        Okulun mezunlarından AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okulda gördüğü dönüşümün kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından okulun eski mezunlarına anı belgesi verildi.

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